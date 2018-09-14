Де дивитися матчі 8-го туру УПЛ

Сьогодні, 14, вересня матчем у Чернігові стартує черговий, 8-й тур, УПЛ.
Всі матчі туру заплановані до показу на ТБ в прямій трансляції.
14.09.2018
19:00 Десна - Арсенал-Київ - канал Футбол 1
15.09.2018
14:00 Олександрія - Шахтар - канал Футбол 2
17:00 Карпати - Ворскла - канал ZIK
16.09.2018
14:00 Олімпік - Маріуполь - канал Футбол 1
17:00 Зоря - Динамо - канал 2+2
19:30 Чорноморець - Львів - канал Футбол 1
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Нагадаємо, Десна в попередньому турі переграла Олімпік.
А Зоря познущалася над Арсеналом.
Джерело - Чемпіон.