Сачко: Прошу команду не думати про Арсенал

Ворскла готується, в першу чергу, до матчу з Карпатами в чемпіонаті України.

Про це сказав наставник полтавців Василь Сачко.

"Просимо хлопців зараз не думати про Арсенал. На порядку денному Карпати. Ми готуємося до гри, яка обіцяє бути дуже цікавою. Карпати зараз на дуже хорошому ходу. Робимо все можливе для того, щоб вдало виступити у Львові", – сказав Сачко.

Нагадаємо, матч Карпати – Ворскла відбудеться 15 вересня, початок о 17:00.

А вже у четвер, 20 вересня, полтавці розпочнуть свій шлях у груповому етапі Ліги Європи, на Ворсклу очікує виїзд у Лондон, де команда Сачка протистоятиме лондонському Арсеналу.

Джерело - football24.