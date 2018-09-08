Суперник Ворскли лондонський Арсенал оголосив заявку на Лігу Європи

Лондонський Арсенал визначився з гравцями, які змагатимуться у груповому етапі Ліги Європи.

Про це повідомляє Футбол 24 з посиланням на офіційний сайт клубу.

Головний тренер Арсенала Унаї Емері назвав 25 футболістів, які захищатимуть кольори клубу у Лізі Європи сезону 2018/19.

Воротарі: Петр Чех, Бернд Лено, Еміліано Мартінес, Деян Ілієв;

Захисники: Ектор Бельєрін, Сократіс Папастатопулос, Лоран Кошельни, Штефан Ліхтштайнер, Роб Голдінг, Начо Монреаль, Шкодран Мустафі, Карл Дженкінсон, Константінос Мавропанос, Сеад Колашинац;

Півзахисники: Мохамед Елнені, Генріх Мхітарян, Аарон Ремзі, Месут Езіл, Лукас Торрейра, Алекс Івобі, Маттео Гандузі, Граніт Джака;

Нападники: Александр Ляказетт, П'єр-Емерік Обамеянг, Денні Велбек.

У ЛЄ, лондонцям у суперники дісталися полтавська Ворскла, лісабонський Спортінг та азербайджанський Карабах.

Нагадаємо, Ворскла зіграє контрольний поєдинок з Олександрією.

Продаж квитків полтавці розпочали 4 вересня.

Джерело - football24.