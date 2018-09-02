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Олімпік на виїзді переміг Десну в УПЛ

Сьогодні 15:52 207 0
Олімпік на виїзді переміг Десну в УПЛ

У 7-му турі чемпіонату України Олімпік у Чернігові виграв у Десни.

Переможний гол на 55-й хвилині забив Дмитро Білоног. 

Десна догравала матч у меншості - на 75-й хвилині за повторне попередження було вилучено Андрія Гітченка. 

Олімпік переміг 1:0, набрав 9 очок та вийшов на п'яте місце. Десна з 7 пунктами опустилася на восьму позицію. 

Чемпіонат Україн, УПЛ

7-й тур

2 серпня

Десна - Олімпік 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Білоног

Десна: Паст, Гітченко, Братков, Фаворов, Старенький (Банасевич, 71), Мостовий, Фаворов, Огіря, Волков (Картушов, 71), Філіппов, Безбородько (Ковпак, 65).

Олімпік: Кринський, Гришко, Кравченко, Зубейко (Сондей, 77), Вакуленко, Кольцов, Є. Пасіч, Білоног (Немчанінов, 70), Ксьонз, Дегтярьов, Балашов (Трояновський, 58).

Попередження: Є. Пасіч, 39, Огіря, 45, Гітченко, 55, Дегтярьов, 57, Філіппов, 60.

Вилучення: 75 Гітченко - повторне попередження. 

Нагадаємо, Шахтар у 7-му турі УПЛ впевнено переміг Маріуполь

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Джерело - Чемпіон.

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