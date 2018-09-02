Карпати виграли в Динамо, Зоря розгромила Арсенал

У 7-му турі Чемпіонату України, Карпати сенсаційно переграли Динамо, а Зоря без проблем виграла в Арсеналу.

На початку першого тайму Швед зміг відкрити рахунок.

Під завісу першої половини Швед оформив дубль.

Динамо намагалося атакувати, але гостроти не створювали.

На 56-ій хвилині Динамо залишилося в більшості, але забити так і не вдалося.

Чемпіонат України, УПЛ

7-й тур

2 серпня

Динамо - Карпати 0:2 (0:2, 0:0)

Зоря розпочала забивати майже спочатку.

Караваєв забив вже на 5-ій хвилині.

Хомченовський засмутив Арсенал вдруге на 13-ій хвилині.

Наприкінці першого тайму Зоря забила втретє.

На початку другого тайму луганці забили знову.

За 20 хвилин до кінця матчу Зоря забила черговий гол.

Чемпіонат України, УПЛ

7-й тур

2 серпня

Арсенал - Зоря 0:5 (0:3, 0:2)

Голи: 0:1 - 5 Караваєв, 0:2 - 13 Хомченовський, 0:3 - 43 Рафаел, 0:4 - 51 Леднєв, 0:5 - 68 Хомченовський.

Джерело - champion.com.ua.