Карпати виграли в Динамо, Зоря розгромила Арсенал

У 7-му турі Чемпіонату України, Карпати сенсаційно переграли Динамо, а Зоря без проблем виграла в Арсеналу.
На початку першого тайму Швед зміг відкрити рахунок.
Під завісу першої половини Швед оформив дубль.
Динамо намагалося атакувати, але гостроти не створювали.
На 56-ій хвилині Динамо залишилося в більшості, але забити так і не вдалося.
Чемпіонат України, УПЛ
7-й тур
2 серпня
Динамо - Карпати 0:2 (0:2, 0:0)
Зоря розпочала забивати майже спочатку.
Караваєв забив вже на 5-ій хвилині.
Хомченовський засмутив Арсенал вдруге на 13-ій хвилині.
Наприкінці першого тайму Зоря забила втретє.
На початку другого тайму луганці забили знову.
За 20 хвилин до кінця матчу Зоря забила черговий гол.
Чемпіонат України, УПЛ
7-й тур
2 серпня
Арсенал - Зоря 0:5 (0:3, 0:2)
Голи: 0:1 - 5 Караваєв, 0:2 - 13 Хомченовський, 0:3 - 43 Рафаел, 0:4 - 51 Леднєв, 0:5 - 68 Хомченовський.
Джерело - champion.com.ua.