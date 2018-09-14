Гвардіола розповів скільки коштує Де Брюйне

Атакувальний хавбек Ман Сіті Кевін Де Брюйне не продається.
Про це повідомив головний тренер команди Жузеп Гвардіола.
"Де Брюйне дуже хороший, це дуже динамічний гравець. Марсело Б'єлса (прим. - наставник "Лідс Юнайтед") сказав мені, що це його улюблений футболіст. Він робить на полі все. Це неймовірний хлопець. Його відступні - € 250 млн. Вибачте, але він не продається", - сказав Гвардіола.
На даний момент 27-річний бельгієць продовжує відновлюватися від травми коліна.
Нагадаємо, нещодавно він розповів де хотів би завершити тренерську кар'єру.
Раніше Гвардіола заборонив гравцям користуватися мобільними телефонами.
Джерело - depo.ua.