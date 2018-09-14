Пеллегріні розповів коли Ярмоленко вийде в стартовому складі Вест Гема

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні що поки не знає, коли саме українець Андрій Ярмоленко вийде в основі лондонської команди.
Про це повідомляє офіційний сайт Вест Гема.
"Думаю, Андрію потрібен час, щоб освоїтися в Прем'єр-лізі і призвичаїтися до її високого темпу. Він – вінгер і завжди атакує. Ярмоленко істотно поліпшив свою гру, побачимо, коли він зможе вийти на поле", - розповів Пеллегріні.
У попередніх чотирьох матчах англійської прем’єр-ліги (АПЛ) вінгер посилював команду виходом на заміну.
Завтра, 15 вересня, Вест Гем зіграє проти Евертона в 5-му турі АПЛ.
Поки ж команда Мануеля Пеллегріні посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, не набравши жодного очка.
Джерело - ukrinform.