Пеллегріні розповів коли Ярмоленко вийде в стартовому складі Вест Гема

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні що поки не знає, коли саме українець Андрій Ярмоленко вийде в основі лондонської команди.

Про це повідомляє офіційний сайт Вест Гема.

"Думаю, Андрію потрібен час, щоб освоїтися в Прем'єр-лізі і призвичаїтися до її високого темпу. Він – вінгер і завжди атакує. Ярмоленко істотно поліпшив свою гру, побачимо, коли він зможе вийти на поле", - розповів Пеллегріні.