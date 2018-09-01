Як від Ярмоленка та Вест Гема вислизнула нічия у матчі з Вулвергемптоном. ВІДЕО

У 4-му турі чемпіонату Англії Вест Гем із Андрієм Ярмоленком у складі не втримав нічию у матчі з Вулвергемптоном
Лондонці пропустили гол від Адами Траоре у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині.
Андрій Ярмоленко розпочав матч у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві.
Чемпіонат Англії, АПЛ
4-й тур
1 вересня
Вест Гем - Вулвергемптон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+3 Траоре
Нагадаємо, поразка від Вулвергемптона стала для Вест Гема четвертою поспіль на старті чемпіонату Англії.
У іншому матчі 4-го туру АПЛ Ліверпуль переміг Лестер, попри безглузду помилку голкіпера Аліссона.
Джерело - Чемпіон.