Як від Ярмоленка та Вест Гема вислизнула нічия у матчі з Вулвергемптоном. ВІДЕО

У 4-му турі чемпіонату Англії Вест Гем із Андрієм Ярмоленком у складі не втримав нічию у матчі з Вулвергемптоном

Лондонці пропустили гол від Адами Траоре у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині.

Андрій Ярмоленко розпочав матч у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві.

Чемпіонат Англії, АПЛ

4-й тур

1 вересня

Вест Гем - Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Траоре

Нагадаємо, поразка від Вулвергемптона стала для Вест Гема четвертою поспіль на старті чемпіонату Англії.

У іншому матчі 4-го туру АПЛ Ліверпуль переміг Лестер, попри безглузду помилку голкіпера Аліссона.

Джерело - Чемпіон.