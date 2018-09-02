Фани Вест Гема проклинають Пеллегріні за відсутність Ярмоленка у основі

Вболівальники Вест Гема обурені впертістю тренера Мануеля Пеллегріні, який не ставить Андрія Ярмоленка до стартового складу

Після четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Англії фани не стримували емоцій у коментарях та поливали Пеллегріні брудом.

Adam: Що повинен зробити Ярмоленко, щоб потрапити до стартового склад?

2hardmemeplease: На х*й Мануеля Пеллегріні! Ярмоленка в основу!

Scott Taylor Floors: Ярмоленко повинен починати в старті

MarleyMou: Поміняйте Антоніо на Ярмоленка, і це мій стартовий склад

Aleks: Чому, чорт забирай, грає Антоніо? Ярмоленко повинен грати!!! Пеллегріні на вихід

Adam Adkins: Поміняй Ярмоленко на Антоніо, і це команда, яку я б схвалив

shcherbatyuk13: Ярмоленко повинен грати

romanxxy: Де Ярмоленко, Пеллегріні, ти знущаєшся?

Нагадаємо, Ярмоленко розпочав у запасі Вест Гема матч проти Вулвергемптона та вийшов на заміну лише по перерві.

Між тим, поява українця на полі не допомогла лондонцям уникнути поразки 0:1, яка стала четвертою поспіль на страті сезону в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.