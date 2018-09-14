Гвардіола хоче тренувати збірну

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів про подальший розвиток своєї кар'єри.

Фахівця цитує Xsport.

"Я збираюся тренувати збірну, якщо мені випаде така можливість. Хочу спробувати, мені завжди було цікаво", — сказав Гвардіола.

Гвардіола починав тренерську кар'єру в Барселоні у 2008 році, і до 2012-го виграв з клубом 14 трофеїв. У 2016-му наставник очолив англійський Манчестер Сіті й уже встиг здобути перемогу в Англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, нещодавно він розповів де хотів би завершити тренерську кар'єру.

Раніше Гвардіола заборонив гравцям користуватися мобільними телефонами.

Джерело - Xsport.