Балотеллі важить близько 100 кілограмів та не потрапив у заявку Ніцци

Головний тренер Ніцци Патрік Вієйра не включив форварда збірної Італії Маріо Балотеллі в заявку на матч 5-го туру французької Ліги 1 проти Ренна.

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, вага італійця - 100 кілограмів при зрості 189, що на 12 кілограмів вище норми.

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Гравець пропустив майже всю передсезонну підготовку з Ніццою, адже планував перейти в Марсель, однак трансфер зірвався в останній момент.

Нагадаємо, Лоренцо Інсіньє мало не довів Балотеллі до інфаркту.

Нагадаємо, тренер Лейпцига придумав цікаві покарання своїм підопічним.

А Террі може повернутися в Челсі.

Джерело - Xsport.