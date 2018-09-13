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Тренер Лейпцига придумав цікаві покарання своїм підопічним. ФОТО

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Тренер Лейпцига придумав цікаві покарання своїм підопічним. ФОТО

Головний тренер Лейпцига Ральф Рангнік відмовився матеріально карати своїх підопічних, які порушують режим.

Про це повідомляє Bild.

Тренер поставив на базі Колесо покарань із завданнями для гравців. Серед покарань: робота в клубному магазині, доставка їжі в клубній їдальні, робота гідом для відвідувачів стадіону й клубу, догляд за газоном, купівля подарунків для персоналу.

Нагадаємо, Лейпциг вирвав путівку в груповий раунд Ліги Європи у Зорі.

Після поразки тренер Зорі хотів подати у відставку, але залишився в клубі.

Джерело - Xsport.

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