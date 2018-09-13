Реал має кругленьку суму для трансферів

Реал оперує чималою суму для трансферів.

Про це повідомляє As.

Реал має суму 372 млн євро — 190 млн + 182 млн кредитних коштів, — які може витратити на придбання нових гравців.

Таку суму мадридський клуб заощадив на трансферах форвардів ПСЖ Неймара і Кіліана Мбаппе.

Таким чином, мадридці можуть витратити 372 млн євро на купівлю нових футболістів.

Та в планах у президента клубу Флорентіно Переса провести реконструкцію Сантьяго Бернабеу, яка коштуватиме 575 млн євро.

Поки невідомо, чи буде Реал інвестувати з цих 372 млн гроші на ремонт стадіону.

Нагадаємо, Реал купить Неймара наступного літа.

А легенда Реала став гравцем міні-футбольної команди.

Джерело - As.