Реал має кругленьку суму для трансферів

Реал оперує чималою суму для трансферів.
Про це повідомляє As.
Реал має суму 372 млн євро — 190 млн + 182 млн кредитних коштів, — які може витратити на придбання нових гравців.
Таку суму мадридський клуб заощадив на трансферах форвардів ПСЖ Неймара і Кіліана Мбаппе.
Таким чином, мадридці можуть витратити 372 млн євро на купівлю нових футболістів.
Та в планах у президента клубу Флорентіно Переса провести реконструкцію Сантьяго Бернабеу, яка коштуватиме 575 млн євро.
Поки невідомо, чи буде Реал інвестувати з цих 372 млн гроші на ремонт стадіону.
Нагадаємо, Реал купить Неймара наступного літа.
А легенда Реала став гравцем міні-футбольної команди.
Джерело - As.