Реал спробує купити Неймара наступного літа

Реал Мадрид не полишає надій придбати Неймара, наступну спробу "вершкові" зроблять наступним літом.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Le10Sport.

"Королівський клуб" спробує дістати 26-річного бразильця наступного літа.

Реал вже встановив контакт з батьком Неймара, щоб підготувати ґрунт для подальшого трансферу.

Контракт форварда з ПСЖ розрахований до 2022 року.

Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році. У складі паризького клубу він ставав чемпіоном Франції.

У поточному сезоні форвард провів 5 матчів за парижан і забив 4 голи.

Нагадаємо, Неймар став незмінним капітаном Бразилії.

Також, Неймар назвав два клуби, куди хотів би перейти.

Джерело - Depo.Сектор.