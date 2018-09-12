Реал спробує купити Неймара наступного літа

Реал Мадрид не полишає надій придбати Неймара, наступну спробу "вершкові" зроблять наступним літом.
Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Le10Sport.
"Королівський клуб" спробує дістати 26-річного бразильця наступного літа.
Реал вже встановив контакт з батьком Неймара, щоб підготувати ґрунт для подальшого трансферу.
Контракт форварда з ПСЖ розрахований до 2022 року.
Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році. У складі паризького клубу він ставав чемпіоном Франції.
У поточному сезоні форвард провів 5 матчів за парижан і забив 4 голи.
Нагадаємо, Неймар став незмінним капітаном Бразилії.
Також, Неймар назвав два клуби, куди хотів би перейти.
Джерело - Depo.Сектор.