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Легендарний Роберто Карлос став гравцем клубу з міні-футболу

Сьогодні 19:31 179 0
Легендарний Роберто Карлос став гравцем клубу з міні-футболу

Екс-захисник мадридського Реала Роберто Карлос став гравцем міні-футбольного клубу

Про це повідомляє Xsport.

Легендарний бразилець переїхав до Японії та зіграв свій перший матч в міні-футболі за клуб Розвиток. Дебют вдався: футболіст зробив дубль у дебютному матчі, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

Відзначимо, на матчі були присутні понад 3 тисячі глядачів при тому, що зазвичай поєдинки Розвитку відвідують півтори тисячі фанатів.

Ми пригадали як феєрив Роберто Карлос.

Раніше ходили чутки що екс-зірка Реала очолить клуб Девіда Бекхема

Джерело - Xsport.

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