Легендарний Роберто Карлос став гравцем клубу з міні-футболу

Екс-захисник мадридського Реала Роберто Карлос став гравцем міні-футбольного клубу
Про це повідомляє Xsport.
Легендарний бразилець переїхав до Японії та зіграв свій перший матч в міні-футболі за клуб Розвиток. Дебют вдався: футболіст зробив дубль у дебютному матчі, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.
Відзначимо, на матчі були присутні понад 3 тисячі глядачів при тому, що зазвичай поєдинки Розвитку відвідують півтори тисячі фанатів.
Ми пригадали як феєрив Роберто Карлос.
Раніше ходили чутки що екс-зірка Реала очолить клуб Девіда Бекхема
Джерело - Xsport.