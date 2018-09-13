Феттель: Мій найголовніший супротивник — це я

Пілот Феррарі Себастьян Феттель поділився думкою про те, як складається боротьба за чемпіонський титул.

Його слова наводить crash.net.

"Думаю, для мене все просто й очевидно. Зараз мій найголовніший супротивник — це я. У нас чудова машина, нам є за що боротися та у нас є шанси досягнути успіху.

Так, зараз Хемілтон лідирує, він випереджає мене, він фаворит. Втім, на мою думку, у нас є всі шанси на успіх. Як я вже сказав, моїм головним суперником буду я сам, а не Гамільтон або команда Мерседес. Ми повинні займатися своєю справою — і в цьому випадку в нас будуть хороші шанси вигравати гонки", — каже Феттель.

Нагадаємо, Гамільтон не змінить підхід до перегонів.

А Ферарі попрощається зі своїм гонщиком.

Джерело - crash.net.