Гамільтон: Не бачу причин міняти свій підхід до перегонів

Пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон розповів, що не планує змінювати підхід до боротьби за титул через ситуацію в чемпіонаті.

Його слова наводить crash.net.

"Зараз я не бачу причин міняти свій підхід до перегонів, оскільки в чемпіонаті розіграють ще багато очок. Тому мій підхід залишиться таким же, який був у ході всього сезону.

Чесно кажучи, у мене не буває конкретних очікувань перед Гран-прі. Загалом наші очікування такі: ми постараємося максимально викластися і навіть краще виступати, ніж в останніх гонках", — сказав Гамільтон.