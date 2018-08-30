Тренер Арсенала заборонив гравцям пити сік

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері заборонив своїм підопічним пити сік.

Про це повідомляж xsport, з посиланням на Mirror.

За інформацією джерела, найголовнішим нововведенням нового тренера стала заборона на вживання фруктового соку для футболістів.

За словами Емері, в цьому напої міститься забагато цукру, що заважає футболістам підтримувати необхідну дієту.

Іспанський наставник запропонував замінити сік звичайною водою.

Крім того, кожен день медичний штаб буде вимірювати відсоток жиру в організмі у футболістів Арсеналу для підтримки їх суворої дієти і удосконалення фізичних кондицій.

Нагадаємо, Арсенал впевнено переграв Вест Гем.

Джерело - xsport.ua.