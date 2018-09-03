Вернидуб: гравці Зорі справжні мужики

Зоря буде боротися за призові місця в чемпіонаті України.

Про це сказав головний тренер луганців Юрій Вернидуб.

"Пишаюся всіма хлопцями. І тими, хто був на полі, і тими, хто був на лавці і тими, хто не потрапив в число 18-ти. Всі вони - справжні мужики",- говорить наставник команди.

"Після важкої гри з Лейпцигом було лише два дні. Психологічний удар був і емоційний. Але вони змогли відновитися. Гравці хотіли довести, що Зоря - дуже сильний клуб, який все одно буде боротися за призові місця, - цитує Вернидуба офіційний сайт команди.