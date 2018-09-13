Мій профіль

Мотор програв перший матч у Лізі Чемпіонів

Вчора 20:59 889 1
КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:32 364
Легендарний хокеїст відкриє новий сезон УХЛ
Сьогодні 07:03 512
Лень та Михайлюк запрошують вболівальників на автограф-сесію
Вчора 19:49 366
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Вчора 16:14 2268
Російських біатлоністів без проблем відпустять в українську команду
Вчора 15:16 1346
Красюк розповів про плани Олександра Усика
Вчора 14:36 872
Блоги
Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО
Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 08:05 1153
Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО
Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:25 538
Світоліна відсвяткувала день народження в Маямі та подякувала за привітання. ФОТО
Світоліна відсвяткувала день народження в Маямі та подякувала за привітання. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 21:11 811
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:31 Футбол Інтеру доведеться продати гравців на 40 млн євро 289
12:10 Футбол Алієв: Будемо ростити нових Мілевських 309
11:53 Футбол Шевченка запросили на конференцію ФІФА 390
11:32 Футбол Керівники АПЛ готують революційні зміни 320
11:10 Теніс Світоліна розпочала роботу з новим тренером 336
10:56 Футбол В УЄФА прокоментували інформацію щодо фіналу Ліги чемпіонів у США 761
10:35 Футбол Збірна Чехії знайшла нового тренера 639
10:32 Інше КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу 364
10:15 Футбол Гвардіола розповів, де хоче закінчити тренерську кар'єру 484
09:51 Футбол Стало відомо скільки коштує Ворскла на фоні суперників у Лізі Європи 467
09:23 Футбол ФІФА може зробити правила оренд більш жорсткими 446
09:10 Футбол Бетіс презентував третій комплект форми з дуже цікавим дизайном. ФОТО 546
08:54 Футбол Ворскла суттєво знизила ціну квитків на матч із Зорею 348
08:30 Футбол Колишній лікар Роналду розповів секрет ідеальної фізичної форми футболіста 1277
08:09 Футбол Англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву 1013
08:05 Плавання Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО 1153
07:25 Інше Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО 538
07:03 Хокей Легендарний хокеїст відкриє новий сезон УХЛ 512
12 Вересня 2018
23:51 Футбол Реал спробує купити Неймара наступного літа 411
23:38 Футбол Лідер Наполі презентував автобіографічну книгу.ФОТО 340
23:24 Футбол Караваєв: Мені здається Динамо рухається в правильному напрямку 699
22:58 Футбол Захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну 317
22:43 Футбол Лідер Ювентуса взимку покине клуб 590
22:23 Футбол Захисник Гоффенхайма пропустить матч з Шахтарем 570
21:54 Футбол Президент Бордо розповів чому Анрі не очолив клуб 368

Керівники АПЛ готують революційні зміни

Сьогодні 11:32 320 0
Керівники АПЛ готують революційні зміни

Керівники АПЛ планують ввести зміни у трансферні виплати агентам футболістів

Про це повідомляє Sky Sports.

Їх турбує той факт, що посередники між клубами та футболістами заробляють надто великі гроші, сплатити які мають власне клуби. Наприклад, одіозний Міно Райола отримав за трансфер Поля Погба з Ювентуса у Манчестер Юнайтед 41 млн фунтів, в той час як сам трансфер склав 110 млн з урахуванням бонусів.

У минулому році англійські клуби сплатили агентам 220 млн фунтів, що турбує босів АПЛ. Вони переконані, що посередники мають заробляти не більше 5% від трансферу, в той час як дотепер агенти могли отримати ледь не половину суми, а то й більше.

Після запровадження змін усі посередники змушені будуть отримати спеціальні ліцензії, які підтверджуватимуть їхню компетентність у переговорному процесі між клубами та футболістами.

Нагадаємо, англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву.

 Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір

Джерело - football24.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()