Керівники АПЛ готують революційні зміни

Керівники АПЛ планують ввести зміни у трансферні виплати агентам футболістів

Про це повідомляє Sky Sports.

Їх турбує той факт, що посередники між клубами та футболістами заробляють надто великі гроші, сплатити які мають власне клуби. Наприклад, одіозний Міно Райола отримав за трансфер Поля Погба з Ювентуса у Манчестер Юнайтед 41 млн фунтів, в той час як сам трансфер склав 110 млн з урахуванням бонусів.

У минулому році англійські клуби сплатили агентам 220 млн фунтів, що турбує босів АПЛ. Вони переконані, що посередники мають заробляти не більше 5% від трансферу, в той час як дотепер агенти могли отримати ледь не половину суми, а то й більше.

Після запровадження змін усі посередники змушені будуть отримати спеціальні ліцензії, які підтверджуватимуть їхню компетентність у переговорному процесі між клубами та футболістами.

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Джерело - football24.ua.