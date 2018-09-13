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Англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву

Сьогодні 08:09 1016 0
Англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву

Англійські журналісти до останнього сподівалися, що матч лондонців відбудеться не у Полтаві.

Про це йдеться однойменному матеріалі міжнародного футбольного сайту onefootball.com.

Якщо ви фанат Арсенала та плануєте слідкувати за командою в їхньому прагненні до слави у Лізі Європи цього сезону – бажаємо удачі.

Існувала надія, що керівний орган європейського футболу потенційно може перемістити домашні матчі команди Ворскла до більш доступного місця призначення.

З поганим транспортним сполученням Полтава є надзвичайно складним містом, щоб дістатись людині, яка хотіла приїхати, тому були надію, що "артилеристи" могли потенційно вимагати зміни місця проведення матчу.

Хоча цю інформацію спростували в UEFA, яке заявило, що планів переносу полтавських матчів немає.

Полтава має аеропорт, але туди з Лондона не можна летіти за допомогою комерційної авіакомпанії, - говориться в публікації сайту.

За словами журналістів, прихильники "канонірів" повинні летіти до Києва або Харкова, а далі потягом.

Нагадаємо, Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір

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Джерело - np.pl.

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