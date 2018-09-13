Стало відомо скільки коштує Ворскла на фоні суперників у Лізі Європи

Полтавці за коштовністю відчутно відстають від англійців та португальців.
Згідно з даними Transfermarkt, загальна ціна гравців головної футбольної команди Полтави становить 12 млн. євро.
Найдорожчим футболістом клубу вже тривалий час є її капітан Володимир Чеснаков — 1 млн. євро.
Для порівняння наводимо дані суперників по групі “зелено-білих”:
– Карабах - 12,35 млн євро (Сімеон Савчев — 1,10 млн євро);
– Спортинг - 157,58 млн (Бруно Фернандес — 30 млн.);
– Арсенал - 554 млн (П’єр-Емерік Обамеянг — 75 млн).
Нагадаємо, Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір.
Раніше, новий головний тренер Арсеналу Унаї Емереі заборонив футболістам пити сік.
Джерело - np.pl.ua.