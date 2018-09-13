Бетіс презентував третій комплект форми з дуже цікавим дизайном. ФОТО

Клуб з іспанської Прімери Бетіс презентував цікавий третій комплект форми на сезон 2018/19.
Про це повідомляє офіційний Twitter команди.
Нова форма виконана у салатовому кольорі. На нижній частині футболки нанесено принт з зображенням визначних пам'яток Севільї. Зокрема, на формі можна розгледіти Метрополь Парасоль, Хіральду, Торре-дель-Оро та міст Ізабелли ІІ.
¡Y aquí la tenéis desde todos los ángulos para que no os perdáis ningún detalle! 🔍😃👌 pic.twitter.com/8Gj6LrsVEf— Real Betis Balompié (@RealBetis) 12 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Бетис хотів підписати Зінченка.
Та команди не зійшлися в ціні на гравця.
Джерело - twitter/RealBetis.