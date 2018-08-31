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Бетіс відмовився купувати Зінченка за 16 млн

Сьогодні 17:39 314 0
Бетіс відмовився купувати Зінченка за 16 млн
Олександр Зінченко

Реал Бетіс відмовляється платити 16 мільйонів євро за Олександра Зінченка.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Іспанський клуб відмовляється платити 16 млн євро за 21-річного українця, але все ще намагається домовитися про оренду.

Раніше Бетіс пропонував "містянам" взяти Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро, але Сіті на ці умови не згоден.

Зазначимо, що Бетіс зараз також веде переговори щодо оренди Рафіньї з Барселони і Ло Чельсо з ПСЖ.

Трансферне вікно закривається 31-го серпня. 

Джерело - glavcom.ua.

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