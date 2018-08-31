Бетіс відмовився купувати Зінченка за 16 млн

Реал Бетіс відмовляється платити 16 мільйонів євро за Олександра Зінченка.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Іспанський клуб відмовляється платити 16 млн євро за 21-річного українця, але все ще намагається домовитися про оренду.

Раніше Бетіс пропонував "містянам" взяти Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро, але Сіті на ці умови не згоден.

Зазначимо, що Бетіс зараз також веде переговори щодо оренди Рафіньї з Барселони і Ло Чельсо з ПСЖ.

Трансферне вікно закривається 31-го серпня.

Джерело - glavcom.ua.