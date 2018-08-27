ЗМІ: Зінченко погодив з Бетісом умови особистого контракту

Український Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже погодив з Бетісом умови особистого контракту
Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Estadio Deportivo.
Втім, це ще не означає, що футболіст змінить клубну прописку, так як клуби все ще не домовилися між собою.
Як відомо, Бетіс хоче орендувати гравця з можливістю викупу, в той час як Сіті бажав би відразу продати хавбека.
Саме тому, як стверджує джерело, Олександр попросив керівництво англійського клубу бути більш гнучким у переговорах.
Нагадаємо, що 21-річний українець в цьому сезоні на полі ще не з'являвся.
Раніше повідомлялося, що у Зінченка з'явився ще один варіант продовження кар'єри.
Також, Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченком.
Джерело - ua-football.com.