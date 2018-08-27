ЗМІ: Зінченко погодив з Бетісом умови особистого контракту

Український Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже погодив з Бетісом умови особистого контракту

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Estadio Deportivo.

Втім, це ще не означає, що футболіст змінить клубну прописку, так як клуби все ще не домовилися між собою.

Як відомо, Бетіс хоче орендувати гравця з можливістю викупу, в той час як Сіті бажав би відразу продати хавбека.

Саме тому, як стверджує джерело, Олександр попросив керівництво англійського клубу бути більш гнучким у переговорах.

Нагадаємо, що 21-річний українець в цьому сезоні на полі ще не з'являвся.

Раніше повідомлялося, що у Зінченка з'явився ще один варіант продовження кар'єри.

Також, Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченком.

Джерело - ua-football.com.