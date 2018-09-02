ЗМІ: Неймар назвав два клуби, куди хотів би перейти

Форвард ПСЖ, Неймар, назвав два клуби, в яких він хотів би зіграти.

Про це повідомляє nv.ua, з посиланням на Daily Express.

Форвард Парі Сен-Жермен бразилець Неймар хоче перебратися в чемпіонат Англії, де його найбільше приваблюють два лондонські клуби.

Як зазначає видання, Неймар не розглядає варіант з переходом у Манчестер Сіті чи Манчестер Юнайтед, яким він цікавився раніше.

Натомість його цікавить трансфер у один з лондонських клубів - Челсі або Арсенал. Про інтерес до цих клубів Неймар розповів своїм друзям.

"Він любить Англію, особливо Лондон. Він був там три чи чотири раз за останні 12 місяців. Останнього разу він дзвонив мені і просив приєднатися до нього в Лондоні. Він продовжував говорити, що це місце його вражає. Він просто любить Лондон", - цитує джерело близьке до Неймара Daily Express.

Неймар перебрався до ПСЖ з Барселони минулого року. Трансфер бразильця обійшовся французькому клубу в 220 млн євро, що стало рекордом в історії футболу.

Раніше з'явилася інформація, що Реал спробує придбати Неймара, через проблеми ПСЖ з трансферним феєр-плеєм.

Також, Неймар проявив великодушність до юного фаната.

Джерело - nv.ua.