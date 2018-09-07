Неймар став незмінним капітаном Бразилії. ФОТО

Головний тренер збірної Бразилії Тіте визначився з простійним капітаном національної команди.
Ним призначений форвард ПСЖ Неймар.
BREAKING NEWS:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 6 вересня 2018 р.
Tite has officially confirmed that Neymar JR is Brazil's permanent captain from now on. pic.twitter.com/1RhTiVV5vE
Під час ЧС-2018 Тіте чергував капітанів, нагороджуючи пов'язкою різних гравців.
Нагадаємо, збірна України перемогла в першому матчі Ліги Націй.
Тренер збірної Андрій Шевченко похвалив своїх підопічних.
Джерело - Чемпіон.