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Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

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Неймар став незмінним капітаном Бразилії. ФОТО

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Неймар став незмінним капітаном Бразилії. ФОТО

Головний тренер збірної Бразилії Тіте визначився з простійним капітаном національної команди.

Ним призначений форвард ПСЖ Неймар.

Під час ЧС-2018 Тіте чергував капітанів, нагороджуючи пов'язкою різних гравців.

Нагадаємо, збірна України перемогла в першому матчі Ліги Націй.

Тренер збірної Андрій Шевченко похвалив своїх підопічних.

Джерело - Чемпіон.

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