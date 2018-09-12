Лідер Ювентуса взимку покине клуб

Власник Палермо Мауріціо Дзампаріні заявив, що нападник Ювентуса Пауло Дибала в січні покине туринський клуб.

Про це повідомляє ua-football.com.

"Мені дуже сумно спостерігати, як Дибала в цьому сезоні все частіше залишається на лавці запасних. Він залишається в запасі через Аллегрі. Нехай Аллегрі спробує виграти чемпіонство з Палермо. У Ювентусі легко бути феноменом. Дибала піде, бо Ювентусу потрібні гроші, клуб хоче отримати за нього 120 мільйонів євро. Думаю, це станеться в січні. Він поїде в Іспанію. У нього є пропозиції звідти, а також з Англії ", - наводить слова функціонера Football Italia