Лідер Ювентуса взимку покине клуб

Власник Палермо Мауріціо Дзампаріні заявив, що нападник Ювентуса Пауло Дибала в січні покине туринський клуб.
Про це повідомляє ua-football.com.
"Мені дуже сумно спостерігати, як Дибала в цьому сезоні все частіше залишається на лавці запасних. Він залишається в запасі через Аллегрі. Нехай Аллегрі спробує виграти чемпіонство з Палермо. У Ювентусі легко бути феноменом. Дибала піде, бо Ювентусу потрібні гроші, клуб хоче отримати за нього 120 мільйонів євро. Думаю, це станеться в січні. Він поїде в Іспанію. У нього є пропозиції звідти, а також з Англії ", - наводить слова функціонера Football Italia
24-річний аргентинець був гравцем Палермо з 2012 по 2015 рік, після чого перейшов в Юве. У поточному сезоні форвард провів 2 матчі в серії А і не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, у Ювентусі відреагували на погану форму Роналду.
Також, Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.
Джерело - ua-football.com.