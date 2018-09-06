Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса

Легенда Роми Франческо Тотті вважає, що "вовки" не здатні конкурувати з Ювентусом за Скудетто та підтримав наставника команди Ейсебіо Ді Франческо.

Про це повідомляє football24.ua.

"Ніхто не очікував, що ми розпочнемо сезон таким чином. Втім, всі команди, які грали у єврокубках в минулому сезоні, мають зараз труднощі. Це не стосується Ювентуса, який наразі поза конкуренцією. Завдання, яке ставить перед собою Рома – 2-4 місце, аби отримати путівку в Лігу чемпіонів. Про перемогу в чемпіонаті не йдеться.

Ейсебіо Ді Франческо – чудовий тренер, і потрібно захистити його від балаканини критиків. Він знає, як знайти вихід з ситуації, яка склалася, і потребує підтримки справжніх прихильників Роми. Патрік Шик і Джастін Клюйверт – класні гравці, не потрібно звертати увагу на те, що говорять про них. Мончі влітку продав топових гравців, але й придбав не гірших.

Висновки робитимемо по завершені сезону", – цитує Тотті портал Football Italia.