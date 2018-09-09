У Ювентусі відреагували на погану форму Роналду

Боси Ювентуса сподіваються, що Кріштіану Роналду набере оптимальну форму до матчів плей-офф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Tuttosport.

Відсутність голів від Кріштіану Роналду на старті кар'єри в Серії А не дивує босів Ювентуса. Туринці склали для португальця спеціальний план, за яким португалець повинен набрати пік форми у другій половині сезону.

У лютому Кріштіану виповниться 34, і в Турині розуміють, що в такому віці Роналду не зможе весь сезон тримати себе в найкращих кондиціях. Ювентус в цьому сезоні збирається зробити ставку на Лігу Чемпіонів, тому Роналду прибереже найкращу форму для матчів плей-офф.

Нагадаємо, Роналду заробляє у Ювентусі більше, ніж бюджет 10 клубів Серії A.

Раніше Ліонель Мессі прокоментував перехід Роналду з Реалу до Ювентуса.

Джерело - Tuttosport.