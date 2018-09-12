Захисник Гоффенхайма пропустить матч з Шахтарем

Захисник Гоффенхайма Касім Нуху пропустить матч Ліги Чемпіонів з Шахтарем через травму.

Про це повідомляє sportarena.com.

В результаті медобстеження у захисника Касіма Нуху був виявлений розрив зовнішньої зв'язки на правій щиколотці.

Травму Нуху отримав в останньому матчі Гоффенхайма проти Фрайбурга (3:1). Разом з ще одним захисником Кевіном Акпогумой він був доправлений до лікарні.

Заміною Нуху може стати Хавард Нортвейдт, який через травму захисників в останній грі чемпіонату вийшов на заміну.

Проти "гірників" команда Юліана Нагельсманна зіграє в 1-му турі, зустріч відбудеться в Харкові 19 вересня.

Перед цим на Гоффенхайм очікує поєдинок з Боруссією Менхенгладбах (15 вересня).

Нагадаємо, перед матчем ЛЧ на стадіоні Металіст з'явилися кротячі нори.

Також, УЄФА змінив регламент Ліги Чемпіонів.

Джерело - sportarena.com.