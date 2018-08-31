УЄФА змінив регламент Ліги Чемпіонів

УЄФА вирішив змінити час проведення матчів Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє dialogs.org.ua.

Починаючи з нинішнього сезону матчі Ліги Чемпіонів будуть починатися о 19:55 і 22:00 замість 21:45.

На думку УЄФА, така зміна в регламенті змагань дозволить глядачам охопити більшу кількість матчів і таким чином зробить найпрестижніший клубний європейський турнір ще цікавішим.

У кожному турі 4 з 16 матчів будуть починатися о 19:55 за київським часом.

До слова, свій перший домашній матч проти Хоффенхайм - Шахтар стартує саме в цей час.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні на груповому раунді Ліги Чемпіонів донеччанам, крім німецької команди, доведеться зіграти проти чемпіона Англії Манчестер Сіті і французького Ліона.

Раніше повідомлялося, що матч Ліон - Шахтар пройде при пустих трибунах.

Джерело - dialogs.org.ua.