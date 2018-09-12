Перед матчем ЛЧ на стадіоні Металіст з'явилися кротячі нори. ФОТО

Перед матчем Ліги Чемпіонів, Шахтар - Хоффенхайм, на ОСК Металіст у Харкові з'явилися кротячі нори.

Про це повідомляє Instagram клубу.

Неподалік кутового прапорця північної трибуни на ОСК Металіст у Харкові з'явилися кротячі нори

Нагадаємо, Шахтар забув про Лігу чемпіонів та думає лише про Олександрію.

Також, форвард Шахтаря відновився від травми.

Джерело - instagram Шахтаря.