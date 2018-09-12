Перед матчем ЛЧ на стадіоні Металіст з'явилися кротячі нори. ФОТО

Перед матчем Ліги Чемпіонів, Шахтар - Хоффенхайм, на ОСК Металіст у Харкові з'явилися кротячі нори.
Про це повідомляє Instagram клубу.
Неподалік кутового прапорця північної трибуни на ОСК Металіст у Харкові з'явилися кротячі нори
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Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК "Металлист" в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. ----- Перед матчем #ШахтарХоффенхайм на ОСК "Металіст" у Харкові з'явилися кротячі нори неподалік кутового прапорця північної трибуни.
Нагадаємо, Шахтар забув про Лігу чемпіонів та думає лише про Олександрію.
Також, форвард Шахтаря відновився від травми.
Джерело - instagram Шахтаря.