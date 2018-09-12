Президент Бордо розповів чому Анрі не очолив клуб

Президент Бордо Джо Даргоса розповів, чому Тьеррі Анрі не очолив його клуб.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Ми хотіли підписати контракт з Анрі, але іноді переговори закінчуються невдало. Я дуже поважаю Тьєррі, він був чудовим гравцем, у нього відмінні перспективи в якості тренера. Але прийняли рішення не підписувати з ним контракт виходячи з фінансових міркувань".