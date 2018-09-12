Президент Бордо розповів чому Анрі не очолив клуб

Президент Бордо Джо Даргоса розповів, чому Тьеррі Анрі не очолив його клуб.
Про це повідомляє xsport.ua.
"Ми хотіли підписати контракт з Анрі, але іноді переговори закінчуються невдало. Я дуже поважаю Тьєррі, він був чудовим гравцем, у нього відмінні перспективи в якості тренера. Але прийняли рішення не підписувати з ним контракт виходячи з фінансових міркувань".
Французький фахівець, за неофіційною інформацією, хотів отримувати в клубі більше 2 мільйонів євро.
Нагадаємо, Анрі повернувся до збірної Бельгії.
Також, Бордо назвав ім'я нового головного тренера.
Джерело - xsport.ua.