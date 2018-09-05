Бордо назвав ім'я нового головного тренера

Головним тренером Бордо став Ерік Бедуе, який до цього керував командою з приставкою "виконуючий обов'язки".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бедуе був призначений в.о. після відсторонення від роботи Густаво Поєта, який конфліктував з керівництвом через трансферної політики клубу.

Також клуб оголосив про призначення на пост генерального директора бразильського фахівця Рікардо Гомеса.

Раніше ЗМІ сватали в Бордо кілька відомих імен, включаючи Тьєррі Анрі, однак, судячи з усього, ні з одним з претендентів клубу домовитися так і не вдалося.

Джерело - ua-football.