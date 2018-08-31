Анрі повернувся до збірної Бельгії

Екс-гравець Арсеналу, Тьєррі Анрі знову увійшов у штаб збірної Бельгії.
Про це повідомляє Twitter бельгійців.
Тепер француз буде першим асистентом головного тренера, Роберто Мартінеса.
⚽️ STAFF UPDATE 👍— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 31, 2018
T1 | Roberto #Martínez
T2 | @ThierryHenry
T3 | Shaun #Maloney 🆕
Head of Team & Individual Fitness | Richard #Evans
GK | Erwin #Lemmens & Iñaki #Bergara
Video Analyst | Mousa #ElHabchi#REDTOGETHER #SCOBEL #ISLBEL
Нагадаємо, Анрі сватали в Бордо.
Раніше, Бельгія вирвала бронзу на ЧС.
Джерело - Twitter Бельгії.