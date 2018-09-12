Шахтар забув про Лігу чемпіонів та думає лише про Олександрію

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека розповів про майбутній матч з Олександрією.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Можу сказати, що ми дійсно захоплюємося Олександрією. Чесно кажучи, про Лігу чемпіонів ми поки навіть не думали. Ми налаштовані тільки на Олександрію. Це чудова команда, яка зараз показує фантастичну гру. Тому зараз ми фокусуємося тільки на поєдинку з ними", — сказав Фонсека.