Форвард Шахтаря відновився від травми

Форвард Шахтаря Оларенважу Кайоде відновився від травми і приступив до тренувань з командою.
Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
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Вперше після двомісячної перерви до тренувань з командою приступив нігерієць Оларенважу Кайоде.
Форвард пропустив старт сезону через травму, отриману ще на літніх зборах в Німеччині.
Також, за словами клубних медиків, найближчим часом в загальну групу повернеться захисник "гірників" Іван Ордець.
Раніше від травми відновився ще один форвард Шахтаря.
Також, Шахтар відкрив виставку фотографій з Ліги чемпіонів.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.