Форвард Шахтаря відновився від травми

Форвард Шахтаря Оларенважу Кайоде відновився від травми і приступив до тренувань з командою.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Вперше після двомісячної перерви до тренувань з командою приступив нігерієць Оларенважу Кайоде.

Форвард пропустив старт сезону через травму, отриману ще на літніх зборах в Німеччині.

Також, за словами клубних медиків, найближчим часом в загальну групу повернеться захисник "гірників" Іван Ордець.

Раніше від травми відновився ще один форвард Шахтаря.

Також, Шахтар відкрив виставку фотографій з Ліги чемпіонів.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.