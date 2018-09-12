Шахтар відкрив виставку фотографій з Ліги чемпіонів. ВІДЕО

У київському ЦУМі відкрилася виставка, присвячена виступам донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

У експозиції представлено 34 фотографії, де показані моменти матчів команди в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Урочисте відкриття відвідали головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека і його асистент Ігор Дуляй, воротар Андрій П'ятов, а також легенди, які брали участь в першій для гірників Лізі чемпіонів: Геннадій Зубов, Сергій Попов, Валерій Кривенцов, Дмитро Шутков, В'ячеслав Шевчук.

Нагадаємо, Паулу Фонсека схвально сприйняв скасування правила голу на виїзді.

Окрім цього донеччани закцентували увагу на підготовці до гри з Олександрією.

Джерело - Шахтар.