Шахтар відкрив виставку фотографій з Ліги чемпіонів. ВІДЕО

У київському ЦУМі відкрилася виставка, присвячена виступам донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
У експозиції представлено 34 фотографії, де показані моменти матчів команди в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
Урочисте відкриття відвідали головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека і його асистент Ігор Дуляй, воротар Андрій П'ятов, а також легенди, які брали участь в першій для гірників Лізі чемпіонів: Геннадій Зубов, Сергій Попов, Валерій Кривенцов, Дмитро Шутков, В'ячеслав Шевчук.
Нагадаємо, Паулу Фонсека схвально сприйняв скасування правила голу на виїзді.
Окрім цього донеччани закцентували увагу на підготовці до гри з Олександрією.
Джерело - Шахтар.