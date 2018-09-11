Фонсека підтримав скасування виїзного гола

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, чому підтримав скасування правила виїзного гола.

Його слова наводить Xsport.

"Треба розуміти, що Ліга Чемпіонів - дуже важкий і вимогливий турнір. Ніхто ніколи не впевнений в результаті. Важливіший за результат - імідж українських гравців.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ми завжди хочемо перемагати. І знову потрапили у важку групу, де, швидше за все, Мансіті - найбільший фаворит. Вірю, що ми поборемося з Ліоном і Гоффенгаймом за друге місце. Це важка місія, але її можна виконати", — розповів Фонсека.

Про скасування правила виїзного гола він сказав наступне.

"Це справедливіше стосовно команди, яка грає на виїзді. Обидва колективи грали і вдома, і на виїзді. Тепер не буде поблажок для команди, яка грає вдома матч-відповідь", — наголосив керманич Шахтаря.

Нагадаємо, скасувати правило виїзного гола вирішили на щорічному форумі європейських тренерів, а в UEFA заявили, що терміни такої зміни будуть відомі найближчим часом.

Джерело - Xsport.