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Фонсека підтримав скасування виїзного гола

Сьогодні 21:36 277 0
Фонсека підтримав скасування виїзного гола

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, чому підтримав скасування правила виїзного гола.

Його слова наводить Xsport.

"Треба розуміти, що Ліга Чемпіонів - дуже важкий і вимогливий турнір. Ніхто ніколи не впевнений в результаті. Важливіший за результат - імідж українських гравців.

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Ми завжди хочемо перемагати. І знову потрапили у важку групу, де, швидше за все, Мансіті - найбільший фаворит. Вірю, що ми поборемося з Ліоном і Гоффенгаймом за друге місце. Це важка місія, але її можна виконати", — розповів Фонсека.

Про скасування правила виїзного гола він сказав наступне.

"Це справедливіше стосовно команди, яка грає на виїзді. Обидва колективи грали і вдома, і на виїзді. Тепер не буде поблажок для команди, яка грає вдома матч-відповідь", — наголосив керманич Шахтаря.

Нагадаємо, скасувати правило виїзного гола вирішили на щорічному форумі європейських тренерів, а в UEFA заявили, що терміни такої зміни будуть відомі найближчим часом.

Джерело - Xsport.

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