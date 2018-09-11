Хачеріді швидко відновився від травми

Хачеріді відновився після травми та приступив до тренувань

Про це у своєму Instagram повідомляє Динамоманія з посиланням на грецьке видання Gazzetta.

Повідомляється, що український футболіст прибув у розташування клубу зі збірної з пошкодженням, але воно виявилося несерйозним. Клубні лікарі оглянули Хачеріді та зробили висновок, що йому потрібно кілька днів потренуватися в індивідуальному режимі. Втім зараз Євген вже готовий займатися в загальній групі.

Нагадаємо, Євген Хачеріді не брав участі в матчах збірної України.

У грі з Чехією він просидів на лавці запасних, а коли прибув до Львова покинув розташування збірної через травму.

Джерело - Динамоманія.