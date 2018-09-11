Гравця Реала засудили на чотири місяці

Бразильського захисника Реала Марсело визнали винним через несплату податків.
Про це повідомляє Xsport з посиланням на El Mundo.
За інформацією джерела, бразильцеві загрожувало чотири місяці тюремного строку. Втім йому вдалося домовитися з прокуратурою Іспанії. Після того, як гравець заплатив штраф розміром 753 тисяч євро, йому дали умовний термін.
Нагадаємо, у Реалі визначилися з основним голкіпером на сезон.
В Ювентусі відреагували на погану форму екс-гравця Реалу Кріштіану Роналду.
Джерело - Xsport.