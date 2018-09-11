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Гравця Реала засудили на чотири місяці

Сьогодні 18:13 221 0
Гравця Реала засудили на чотири місяці

Бразильського захисника Реала Марсело визнали винним через несплату податків.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на El Mundo.

За інформацією джерела, бразильцеві загрожувало чотири місяці тюремного строку. Втім йому вдалося домовитися з прокуратурою Іспанії. Після того, як гравець заплатив штраф розміром 753 тисяч євро, йому дали умовний термін.

Нагадаємо, у Реалі визначилися з основним голкіпером на сезон. 

В Ювентусі відреагували на погану форму екс-гравця Реалу Кріштіану Роналду.

Джерело - Xsport.

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