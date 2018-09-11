Мій профіль

Щупальця Януковича в українському футболі. ФОТО

Сьогодні 07:35 3983
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 15:59 354 1
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО
Сьогодні 10:06 817
Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО
Вчора 23:53 2172
Промоутер Усика розповів деталі контракту з компанією Гірна
Вчора 23:31 664
Українські футзалістки готуються до відбіркового матчу Євро-2019. ФОТО
Вчора 22:35 367
Україну та Чехію очікують санкції через поведінку вболівальників
Вчора 20:53 1702
Блоги
8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО
8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:27 366
Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО
Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:02 444
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:06 817
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:54 Автоспорт Калінін виступить на турнірі з мотоперегонів у Португалії 27
17:28 Лижі Абраменко одружився з росіянкою 157
17:10 Футбол Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома 175
16:51 Футбол Матч Барселони хочуть провести у США 142
16:28 Бокс Шатернікова: Льюїс приїде до Києва 169
16:27 Бокс 8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО 366
16:07 Біатлон Легенди Українського біатлону візьуть участь у Гонці чемпіонів 226
15:59 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 354 1
15:50 Футбол В Реалі визначилися хто стане основним голкіпером команди 379
15:33 Футбол Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко 188
15:15 Футбол Селезньов з образами і погрозами відповів журналісту за пост у Facebook 1160
14:42 Футбол В УЄФА всерйоз налаштовані проводити ще один клубний турнір 537
14:22 Футбол Суперник України в Лізі націй залишився без тренера 522
14:01 Футбол Персона дня: Генадію Литовченку - 55 років. ВІДЕО 594
13:59 Футбол Гавранчич: У Спартаку пропонували більше. Але як я міг не поважати фанатів Динамо? 808
13:34 Теніс Козлова з перемоги стартувала на турнірі WTA в Хіросімі 220
13:15 Єдиноборства Американський боєць ММА з паспортом ЛНР став депутатом міськдуми в Росії 346
12:57 Автоспорт Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО 371
12:35 Футбол Іспанія - Хорватія: де дивтися матч Ліги націй 284
12:10 Футбол Швед зізнався кому присвячує свої голи. ВІДЕО 528
12:02 Теніс Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО 444
12:00 Інше Відтепер Чемпіон і в Telegram 3795 1
11:53 Футбол Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України 985
11:38 Футбол Луческу: Туреччина сильніша за збірну Росії 596
11:31 Теніс До сліз: феноменальний розіграш у фіналі US Open, який вразив легендарну актрису. ВІДЕО 485

Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома

Сьогодні 17:10 175 0
Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома

Домашні матчі Ліги чемпіонів італійський Наполі проводитиме в Барі, а не в Неаполі.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією видання, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що команда не буде грати на проблемному Сан-Паоло, а сам Де Лаурентіс планує побудувати клубу нову арену за власні гроші.

"Я попросив в УЄФА дозвіл проводити матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Сан-Нікола в Барі. Я витрачу гроші на оренду тисячі автобусів, щоб доставити туди уболівальників. Сан-Паоло — це кошмар, негативний момент, який гальмує наш розвиток на європейському рівні. Досить. Я більше не буду створювати ніяких суперечок і просто побудую свій стадіон. Це займе два роки, але ніхто нічого не скаже, якщо я дам власні гроші та знайду землю, де можна почати будівництво", — сказав Ауреліо Де Лаурентіс.

Нагадаємо, форвард Сампдорії забив красень гол у матчі з Наполі.

А вболівальники Наполі незадоволені нападником Мілана.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()