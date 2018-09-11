Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома

Домашні матчі Ліги чемпіонів італійський Наполі проводитиме в Барі, а не в Неаполі.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією видання, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що команда не буде грати на проблемному Сан-Паоло, а сам Де Лаурентіс планує побудувати клубу нову арену за власні гроші.

"Я попросив в УЄФА дозвіл проводити матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Сан-Нікола в Барі. Я витрачу гроші на оренду тисячі автобусів, щоб доставити туди уболівальників. Сан-Паоло — це кошмар, негативний момент, який гальмує наш розвиток на європейському рівні. Досить. Я більше не буду створювати ніяких суперечок і просто побудую свій стадіон. Це займе два роки, але ніхто нічого не скаже, якщо я дам власні гроші та знайду землю, де можна почати будівництво", — сказав Ауреліо Де Лаурентіс.

Нагадаємо, форвард Сампдорії забив красень гол у матчі з Наполі.

А вболівальники Наполі незадоволені нападником Мілана.

Джерело - Xsport.