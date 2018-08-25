Ти міняєш команди частіше, ніж труси - уболівальники Наполі проти Ігуаїна

Уболвальники Наполі незадоволені поведінкою нападника Мілана Гонсало Ігуаїна.

Про це повідомляє calcionapoli1926.

Гонсало Ігуаїн дебютує за Мілан в офіційному матчі у другому турі чемпіонату Італії. Мілан у гостях зіграє з Наполі, командою, за яку аргентинець відіграв три сезони.

Уболівальники адзуррі зустріли нападника банером: Ти міняєш команди частіше, ніж труси. повідомляє calcionapoli1926.

У 104 матчах Серії А в складі неаполітанців Ігуаїн забив 71 гол, після чого за 90 мільйонів євро був придбаний Ювентусом. За Стару Синьйору в чемпіонаті провів 73 матчі і забив 40 голів. Нинішнього літа він був орендований Міланом за 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що стало відомо скільки заробляє Ігуаїн.

Джерело - calcionapoli1926.