Форвард Сампдорії Квальярелла відзначився неймовірним голом у поєдинку проти Наполі. ВІДЕО

У матчі 3 туру італійської Серії А Сампдорія вдома приймала Наполі. Господарі поля розгромили одного з претендентів на Скудетто з рахунком 3:0.

Третій гол став справжньою окрасою всього туру.

Після подачі Бартоша Берешиньскі легендарний Фабіо Квальярелла ефектно забив п'ятою і поставив крапку в зустрічі.

Oh my! Fabio Quagliarella delivers goal of the year candidate as Sampdoria shock Napoli in Serie A. pic.twitter.com/ZjcOZGsl0b