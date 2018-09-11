В УЄФА всерйоз налаштовані проводити ще один клубний турнір

У Європі з 2021 року може з’явитись третій клубний турнір.

Про це повідомляє AS.

Керівник Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі заявив, що у Європі буде ще один клубний турнір. Аньєллі не розповів про назву турніру та його структуру, але відомо, що він буде третім за статусом після Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Також очікується, що кількість команд у Лізі Європи буде зменшено з 48 до 32. Відтак, у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та у новому турнірі буде виступати по 32 європейські команди. Такі дії спрямовані на підвищення якості Ліги Європи та збільшення фінансових винагород клубам-учасникам другого за престижністю європейського клубного турніру.

Нагадаємо, УЄФА може відмінити правило візного голу.

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Джерело - football24.