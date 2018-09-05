УЄФА закликають змінити правило виїзного гола

Директор організації змагань UEFA Джорджіо Маркетті заявив, що наставники провідних європейських команд звернулися з проханням переглянути гол на виїзді.

Слова Маркетті наводить Xsport з посиланням на Reuters.

"Тренери вважають, що забити гол у гостях зараз не так складно, як раніше. Тому вони хочуть, щоб правило переглянули. Саме це ми й зробимо.

Вони вважають, що ситуація у футболі змінилася, і важливість виїзного гола зараз вже не та, що була багато років тому, коли ввели це правило", — сказав Маркетті.

Правило виїзного гола ввели в Кубку європейських чемпіонів 1965 року. Згідно з ним, якщо за підсумками двох матчів команди зіграли внічию, то переможцем стає той клуб, який забив більше м'ячів в гостьовому поєдинку.

Джерело - Xsport.