УЄФА не проти гасла Слава Україні на футболках української збірної

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму збірної України напис Слава Україні.

Про це розповів очільник української федерації в ефірі програми FootballNews.

"ФФУ звернулася до УЄФА, отримала дозвіл розмістити напис Слава Україні. Це наша офіційна підтримка збірної, наша гордість. Щоб Слава Україні гриміло по всьому світу, щоб ці слова завжди підтримували наших футболістів і на футбольному полі, і поза ним", - заявив Павелко.

Нагадаємо, збірна України презентувала нову форму з написом Слава Україні.

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Джерело - FootballNews.