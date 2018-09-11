Швед зізнався кому присвячує свої голи. ВІДЕО

Дубль у ворота київського Динамо, став найпам'ятнішим у кар'єрі хавбека Карпат Мар’яна Шведа.

Про це розповів сам гравець.

"Який гол найбільше запам’ятався? Перш за все той, який я забив у ворота київського Динамо, бо оформити дубль у поєдинку з ними вдається вкрай рідко",- говорить футболіст.

Також, карпатівець розтлумачив святкування своїх голів.

"Поцілунки у камеру після забитих голів - це вже своєрідний ритуал. Я присвячую свої голи дружині Ользі та дочці Мії, моїм найвідданішим уболівальникам", – цитує Шведа Команда №1.

Нагадаємо, Швед став найкращим гравцем туру в УПЛ.

Джерело - zbirna.com.