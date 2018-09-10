Перехід Террі в Спартак зірвався

Англійський футболіст Джон Террі не поповнить лави московського Спартака.
Про це повідомляє видання Sport24 з посиланням на власні джерела в клубі.
Попри домовленості, Джон Террі, швидше за все, відмовиться від переходу в Спартак. У московському клубі ймовірність трансферу колишнього захисника Челсі та збірної Англії оцінюють в 10%.
Минулого тижня 37-річний Террі в Італії пройшов медогляд для Спартака і дав згоду на укладення контракту. Однак повернувшись в Лондон Террі змінив свою думку.
Останнім клубом Террі була Астон Вілла, яка виступає у Чемпіоншипі.
Нагадаємо, Террі потренувався разом зі своїм колишнім клубом.
Джерело - sport24.ru.