Перехід Террі в Спартак зірвався

Англійський футболіст Джон Террі не поповнить лави московського Спартака.

Про це повідомляє видання Sport24 з посиланням на власні джерела в клубі.

Попри домовленості, Джон Террі, швидше за все, відмовиться від переходу в Спартак. У московському клубі ймовірність трансферу колишнього захисника Челсі та збірної Англії оцінюють в 10%.

Минулого тижня 37-річний Террі в Італії пройшов медогляд для Спартака і дав згоду на укладення контракту. Однак повернувшись в Лондон Террі змінив свою думку.

Останнім клубом Террі була Астон Вілла, яка виступає у Чемпіоншипі.

Нагадаємо, Террі потренувався разом зі своїм колишнім клубом.

Джерело - sport24.ru.